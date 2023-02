Manchester City en pleine tempête

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Que reproche la Premier League à Manchester City ?

La Premier League a publié un communiqué très ésotérique en la matière. Elle reproche à Manchester City « plus de 100 infractions à ses règles financières » et y énumère scrupuleusement les articles et paragraphes auxquels le club a concrètement contrevenu.

La Premier League a précisé que son membre « avait fourni des informations financières biaisées rendant impossible de dresser un cadre correct et véridique de la position financière du club ». Parmi ces informations, elle vise en particulier « ses recettes et coûts d’effectifs ». Implicitement, poursuit le communiqué, Manchester City a également contourné le Fair-play financier de l’UEFA auquel tous ses affiliés sont a priori soumis.