Christophe Lepoint règle ses comptes: «Notre coach nous dit qu’à Seraing, on nous ch… dessus»

Samedi soir, Seraing a remporté la victoire (2-1) contre OH Louvain à l’occasion de la 24e journée de championnat de Belgique de football. Un succès qui relance les Métallos dans la course au maintien.

Invité dans La Tribune, Christophe Lepoint a réglé ses comptes avec Jacky Mathijssen. Il faut dire que le sélectionneur des Diablotins avait dit dans Het Belang Van Limburg que Seraing n’avait pas sa place en Pro League.

« Cela me reste en travers de la gorge. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas l’intérêt de nous casser comme ça, il travaille quand même à la Fédération », a répondu le joueur sérésien.

« Je trouve ça mal placé. Il peut me critiquer personnellement, critiquer le jeu mais critiquer le club, le vestiaire, le public surtout, c’est en manque de respect envers tout Seraing. Cela fait plusieurs semaines que le coach appuie là-dessus. Il dit qu’on nous ch… dessus. Moi, je le prends comme une source de motivation supplémentaire. On l’a bien vu ce week-end. Quand on voit que le Beerschot finit avec 16 points la saison dernière, Mathijssen n’a rien dit… »