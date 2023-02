Séisme dévastateur et meurtrier en Turquie et Syrie: le bilan dépasse les 4.300 morts et risque d’encore s’alourdir

Selon le dernier bilan, plus de 4300 personnes ont trouvé la mort.

Près de 20 heures après la première des trois secousses, d’une magnitude de 7,8 ressentie jusqu’au Liban, à Chypre et dans le nord de l’Irak, 2.921 sont mortes en Turquie, selon l’organisme public de gestion des catastrophes (AFAD), et plus de 1.440 en Syrie. Le bilan risque de s’alourdir.