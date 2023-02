Drame au Pérou: des glissements de terrain font au moins 15 morts et 20 blessés, «des gens n’ont pas pu sortir ont été emportés par les coulées de boue»

La zone la plus touchée est le district de Nicolas Valcarcel, dans la province de Camaná, à l’ouest d’Arequipa. Quatre localités du district et de la région voisine de Rio Grande ont été particulièrement touchées.

« Le nombre de personnes décédées jusqu’à présent est de 15 », a déclaré l’Institut national de défense civile à Arequipa, où les premiers glissements de boue et de rochers sont survenus dimanche en raison de pluies torrentielles.

« Nous avons probablement des gens (et des ouvriers) là-bas qui n’ont pas pu sortir et qui ont été emportés par les coulées de boue », a ajouté M. Sánchez.

Le nombre total de sinistrés à Arequipa est actuellement de quelque 12.000 personnes, selon la même source.

Les glissements de terrain à Nicolas Valcarcel ont endommagé 310 maisons et en ont détruit 10 autres, et ont également touché un centre de santé et trois routes rurales, a fait savoir la défense civile.