Le monde du football endeuillé: à 19 ans, un grand espoir décède, poignardé à plusieurs reprises pour une simple plaisanterie

« Un jeune footballeur pétri de talent, qui rêvait de devenir le successeur de Sergio Busquets au FC Barcelone », voilà comment le jeune Oshwin Andries était décrit par ses proches. Capitaine des U20 sud-africains, le médian de 19 ans semblait un avenir tout tracé dans le milieu du ballon rond. Mais, la semaine passée, son destin a basculé. À cause d’une simple plaisanterie.

Actif au Stellenbosch FC (D1 sud-africaine), où il était notamment connu pour être le plus jeune buteur de l’histoire du club, Oshwin Andries se trouvait dans une taverne lorsqu’un homme, à qui il venait de faire une blague, l’a poignardé à plusieurs reprises à la tête et au dos. Emmené immédiatement en milieu hospitalier, le jeune milieu de terrain a succombé à ses blessures quelques jours plus tard, entouré de ses proches.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont tenu à lui rendre un dernier hommage ces derniers jours.