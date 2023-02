Un médecin prétend qu’elle «cherche à attirer l’attention» mais la réalité était bien plus grave: «La façon dont j’ai été traitée m’a mise en colère»

C’est le genre de docteur sur lequel on ne veut pas tomber ! Vikki Hindley, une femme de 41 ans, a un carcinome épidermoïde, une forme de cancer de la peau, rapporte The Sun. Elle a dû subir l’ablation d’un œil.

de videos

Quand elle avait 16 ans, elle se plaignait régulièrement de maux de tête : « Je souffrais de maux de tête et de nausées ; je ne pouvais pas étudier ou manger et je perdais beaucoup de poids. Je suis allée chez le généraliste, mais on m’a dit que j’allais bien. J’y suis allée plusieurs fois, et le généraliste a dit à ma mère que j’étais anorexique et que je cherchais à attirer l’attention ».