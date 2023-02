«Une heure avant la mort de mon frère»: 60 minutes tout se dire au théâtre des Martyrs

60 minutes, c’est tout ce qu’il reste à Martin et Sally pour parler avant que le frère ne meurt. Au parloir de la prison, les souvenirs refluent. « Une heure avant la mort de mon frère » plonge le public au cœur de l’intime au théâtre des Martyrs. Où les destins s’entremêlent et le passé mène à l’irréparable. Enfants, ils ont joué à s’aimer comme des amants, un jeu interdit imaginé pour se protéger d’une relation trouble avec leur père. Aujourd’hui, les souvenirs de l’un contrastent avec ceux de l’autre, se recoupant bien mal… Était-ce seulement réel ? Assis dans le parloir d’une prison, le frère et la sœur ont une heure devant eux – la dernière – ils s’en emparent pour replonger dans cette enfance floue et douloureuse. En remontant le temps, les trajectoires deviennent limpides, les existences se délient et les destins s’expliquent.

Le passé est convoqué à travers un dispositif vidéo. Entourés d’absents : la mère, tapie dans l’ombre, témoin éternel de leur amour et de la relation trouble avec un père qui n’est plus qu’une flaque depuis la mort de celle-ci. La présence… tic-tac tic-tac tic-tac… d’un maton imprévisible, Maître du temps et de cette cérémonie d’adieu à laquelle il peut, à tout moment, mettre fin.