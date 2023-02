«Le petit nazi», «des psychopathes»… Les fracassantes révélations au sujet de Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke qui secouent Anderlecht

Alors qu’un léger regain sportif s’est amorcé à Anderlecht – 7 sur 9, trois « clean sheet » de rang » –, le magazine flamand « Humo » publie ce mardi un portrait de Wouter Vandenhaute tout en détaillant l’atmosphère générale de Neerpede ces derniers mois. Ex-CEO du club, Peter Verbeke est également épinglé. Deux hommes décrits comme « deux psychopathes » dans un dossier basé sur de nombreux témoignages d’anciens collaborateurs du RSCA.

On apprend notamment que Wouter Vandenhaute touche un salaire annuel de 500.000 euros qu’il fait facturer à sa société qu’il détient avec sa femme, journaliste sportive à la VRT, qu’il ne se prive de facturer au club des lunchs onéreux et que lorsqu’on lui a dit que le salaire de Jan Vertonghen allait peser sur une masse salariale déjà lourde, il s’est contenté d’un « Je suis d’accord à 100 % mais on le fait quand même » parce qu’il voulait avoir son Diable rouge comme Bruges et l’Antwerp.

Concernant Peter Verbeke, que certains surnomment « le petit nazi », son salaire serait de 550.000 euros/an lorsqu’il était en fonction à Anderlecht. Son C4 aurait dû coûter un million d’euros mais il aurait accepté un chèque moins important. « Il a fait pleurer plusieurs collaborateurs », relate un ancien de la maison mauve en évoquant Verbeke récemment mis à la porte par Jesper Fredberg. Pas une surprise quand on apprend que Marc Coucke aurait récemment lâché à son propos : « Il ne fera plus aucun transfert à Anderlecht ».