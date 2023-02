Ce détail a interpellé de nombreuses personnes dans les vidéos X d’Amandine Pellissard: «Je reconnais que c’était limite…»

Depuis quelques jours, Amandine et Alexandre Pellissard ne cessent de faire parler d’eux. Les anciennes vedettes de « Familles nombreuses : la vie en XXL », qui ne participent plus à l’émission de TF1, ont décidé d’abord de se lancer dans les photos de charme (et dénudées), avant de très vite passer au tournage d’un film pornographique professionnel, pour un célèbre site français.

Il y a quelques jours, Jeremstar a réalisé un reportage en immersion chez les Pellissard, afin de découvrir leur étonnante reconversion. Les parents de huit enfants avaient alors expliqué tourner certaines séquences dans leur salon, avec en arrière-plan, les photos de famille…