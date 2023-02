La crise du Covid a impacté durement la vie des jeunes: leur bien-être se détériore de plus en plus en Belgique

de videos

Le Bureau fédéral du Plan s’est également penché sur le bien-être de la génération actuelle de 18 ans et plus. Durant la crise du Covid, le bien-être s’est en moyenne dégradé de 9,5 % mais ce sont essentiellement les jeunes qui ont beaucoup souffert : le bien-être des jeunes accuse le recul le plus marqué, soit 15,9 %, contre 2,4 % chez les personnes de 70 ans et plus. Plus la personne est jeune, plus son bien-être baisse.