345 établissements de santé wallons vont pouvoir bénéficier d’une enveloppe de 35 millions pour renforcer leurs équipements

Le gouvernement wallon vient de valider la liste des 345 établissements (32 hôpitaux et 313 maisons de repos) qui bénéficieront du dispositif européen ’REACT-EU’ visant à leur apporter un soutien financier pour la réparation des dommages causés par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sociales. Plus de 35 millions d’euros ont été libérés à cet effet, annonce mardi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

Grâce à ce nouveau financement, ces structures pourront prochainement acquérir du matériel ou mener des travaux d’infrastructures afin de répondre à leurs besoins en cas de nouvelles crises sanitaires.