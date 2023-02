Une star de TikTok de 20 ans décède dans un tragique accident lors d’une fête, les circonstances sont floues: «C’est la plus grande douleur que j’ai connue dans ma vie»

Gabriel Netto, une star de TikTok, est décédé, rapporte The Sun. Il n’avait que 20 ans. Lors d’une fête avec sa famille et ses amis au Brésil, il a plongé dans un réservoir et a perdu connaissance en nageant.

de videos

Ses amis l’ont sorti au bout de 40 minutes. On ignore ce qu’il s’est passé. Les ambulanciers n’ont pas réussi à la réanimer. L’homme au 1,7 million de followers a été déclaré mort. Il était connu pour faire des farces à sa mère.