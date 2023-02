Un coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr se lâche: «Depuis son arrivée, tous nos matches sont plus compliqués…»

Cristiano Ronaldo a inscrit son premier but sous les couleurs d’Al-Nassr lors du partage 2-2 de son équipe contre Al-Fateh vendredi pour la 15e journée du championnat d’Arabie saoudite de football. Ronaldo, 37 ans, a marqué le but égalisateur dans les arrêts de jeu depuis le point de penalty (90e+3). Au classement, Al-Nassr conserve sa première place avec 34 points, le même total qu’Al-Shabab, 2e avec un match de plus. L’international portugais a disputé vendredi son deuxième match de championnat sous ses nouvelles couleurs. Il a également joué une demi-finale de Supercoupe, perdue contre Al Ittihad (3-1).

Il n’aura donc fallu que deux rencontres de championnat à la superstar portugaise pour se montrer prolifique à Al-Nassr. Mais, en réalité, son impact sur le club saoudien a été encore plus rapide, comme l’explique Luiz Gustavo. Dans une interview à RT Arabic, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille et du Bayern Munich a récemment confié être ravi de l’arrivée de CR7. « Nous apprenons tous les jours de lui », a expliqué le Brésilien de 35 ans. « Il a de grandes qualités, que ce soit sur le plan technique ou physique, et c’est un avantage non négligeable pour notre équipe. Cristiano arrive toujours à motiver tout le monde. Mais sa présence incite également nos adversaires à se surpasser, ils se donnent encore plus pour essayer de battre le favori. Ce qui rend nos matches bien plus compliqués depuis son arrivée… »