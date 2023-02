Procès des attentats à Bruxelles: les rôles d’Hervé Bayingana Muhirwa, Ibrahim Farisi et Sofien Ayari expliqués mardi

Arrêté en avril 2016, Ibrahim Farisi a été libéré sous conditions le 16 novembre suivant. Il a ensuite été engagé par le CPAS d’Anderlecht comme médiateur au service d’accueil. Il est le seul des dix accusés à n’être poursuivi que pour participation aux activités d’un groupe terroriste, et non pour assassinats et tentatives d’assassinats commises dans un contexte terroriste comme les neuf autres, dont son frère Smail.

L’accusé accueillera à plusieurs reprises, avant et après les attentats, des membres de la cellule terroriste chez lui, rue du Tivoli à Laeken. Il sera finalement arrêté en compagnie d’Osama Krayem le 8 avril 2016 et est accusé d’avoir apporté une aide logistique «indispensable» à la commission des attentats.

On retrouvera trace de lui dans plusieurs planques des cellules responsables des attentats à Paris et Bruxelles. Dont celle de la rue du Dries à Forest, où survient une fusillade le 15 mars 2016 et lors de laquelle il prend la fuite avec Salah Abdeslam. Sofien Ayari sera arrêté le 18 mars, en compagnie de ce dernier, à Molenbeek-Saint-Jean. Tous deux affirmeront ne rien savoir des attentats qui allaient être perpétrés à Bruxelles quelques jours plus tard.