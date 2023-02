Caroline Désir maintient la possibilité de licenciement des professeurs dénoncé par les syndicats: «On parle quand même de l’éducation de nos enfants» (vidéo)

Caroline Désir relativise au micro de RTL : « Si on voit que l’enseignant éprouve certaines difficultés dans l’exercice de son métier, on va pouvoir lui proposer un accompagnement, des formations, différentes façons de s’améliorer. Si à l’issue de tout cela, on se rend compte que cela coince toujours, on peut prévoir une autre partie, qui n’est plus prise en charge par la direction, mais bien par le pouvoir organisateur et qui consiste en une évaluation proprement dite. Là encore, il y a toute une série d’étapes différentes, les droits du travailleur seront respectés, il va pouvoir se faire entendre, il va pouvoir introduire à deux moments un recours… »

Mais la question du licenciement persiste. « Dans la fonction publique aujourd’hui, tous les fonctionnaires sont évalués et ce depuis 20 ans, on ne peut pas dire que cela a mené à des vagues de licenciements massifs. Est-ce qu’on peut défendre que l’enseignement soit le seul secteur où un membre du personnel qui par hypothèse dysfonctionnerait de manière répétée dans l’exercice de son métier, qu’on ne puisse rien faire par rapport à lui. On parle quand même de l’éducation de nos enfants. On parle du fonctionnement de nos écoles… Et on parle de cas extrêmes où un enseignant refuserait de se former, de prendre ce qu’on lui propose pour s’améliorer », dit-elle à RTL.