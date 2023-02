Des travaux vont être menés durant plusieurs semaines à Comines: des perturbations sont à prévoir au niveau de la circulation

Une déviation sera mise en place. « Pour les usagers arrivant par le rond-point du rivage, croisement avec la route des Écluses et la rue des Moulins, elle les dirigera vers les rues des Moulins, du Fort, du Faubourg, de Wervicq et la chaussée de Wervicq », détaille-t-on du côté de la commune.

Du côté des cyclistes et des piétons, l’accès au chemin de Halage leur sera interdit sur un tronçon compris entre le carrefour avec le chemin cyclo-piéton des Balloken et le rond-point du rivage. Seuls les engins de chantiers pourront y accéder.

Les piétons et cyclistes devront donc suivre la déviation passant par la chaussée de Wervicq et les rues de Wervicq, du Faubourg, du Fort et des Moulins.