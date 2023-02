Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le projet « Boucle du Hainaut » suscite pas mal de réactions. Pour rappel, il s’agit de la création d’une ligne à haute tension de 380 kV entre Avelgem et Courcelles. Une étude d’incidences environnementales va être lancée. Elle doit notamment analyser la possibilité d’enfouir cette ligne. Une solution qui aurait bien sûr un coût. Mais à laquelle le ministre-président Elio Di Rupo est favorable.

La boucle du Hainaut est tracée, mais rien n’est définitif à ce stade ?

Nous n’avons rien, en réalité, qui soit décidé d’une manière irréversible. Ce que nous avons, c’est un tracé provisoire et ce tracé provisoire va permettre la réalisation d’une étude d’incidences environnementales. Et nous voulons que l’étude concerne non seulement le projet d’Elia, mais aussi les alternatives. Il parat qu’il y en a à peu près 800.

D’où viennent ces alternatives ?

Par commune, chacun essaie d’effectuer un tracé qui impacte le moins possible les riverains. Et on doit aussi étudier l’éventualité d’un enfouissement des environ 60 kilomètres de ligne. Toutes les études des experts disent qu’on ne peut pas tout enfouir dans le sol, mais qu’on pourrait enfouir 8 km en imaginant deux tronçons de 4 km. Malgré tout, nous voulons que l’on étudie cette hypothèse aussi.

Enfouir sur toute la ligne, cela aura un coût supplémentaire…

Ça va coûter bien sûr beaucoup plus ! Mais la santé des riverains prime. Le coût est secondaire par rapport à la santé des citoyens.