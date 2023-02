Permis de conduire en Belgique: moins de personnes l’ont passé en Wallonie en 2022

Les taux de réussite ont en revanche été stables : 35 % pour l’examen théorique, 55,7 % pour l’examen pratique et 76 % pour le test de perception des risques. Ils étaient respectivement de 34,9 %, 60,3 % et 76,7 % en 2021.

Si la différence est marginale entre hommes et femmes, les taux de réussite sont en revanche supérieurs pour les moins de 20 ans avec 38 % pour l’examen théorique, 61 % pour la pratique et 80 % pour le TPR. À l’inverse, les personnes âgées de plus de 30 ans ont les taux les plus faibles avec 27 % pour le théorique, 47 % pour le pratique et 60 % pour le TPR.