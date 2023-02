Alain, pensionné de 67 ans, touche 1.850 euros par mois: «Plus vous gagnez au cours de votre carrière, plus vous bénéficiez d’une pension élevée»

Le Belge est retraité depuis ses 55 ans, en 2009, après avoir travaillé plus de trois décennies pour la société belge de chemins de fer. Un travail dont il était fier, mais qui a fort changé. « L’agressivité accrue et le nombre croissant d’accidents personnels ont également augmenté le niveau de stress d’un conducteur de train », avoue-t-il.

de videos

S’il est satisfait du métier qu’il a exercé toute sa vie, il ne se plaint pas non plus du montant sa pension, qui s’élève à 1.850 euros par mois. « À la fin de ma carrière, je gagnais 3.500 à 3.800 euros nets par mois », précise-t-il, avant d’ajouter : « Plus vous gagnez au cours de votre carrière, plus vous bénéficiez d’une pension élevée. »