Le carnaval de Verviers dévoile sa chanson officielle dans un clip avec le prince Logan 1er (vidéo)

« C’est le prince carnaval du grand Verviers, Logan 1er, Logan 1er. Marie et Annabelle pour l’épauler, Logan 1er, Logan 1er » Un petit fond de techno et des paroles faciles à retenir, il n’en faut pas plus au clip du carnaval de Verviers pour faire un carton.

En quelques heures le clip, tourné à l’hôtel de ville de Verviers voici quelques jours à l’occasion de la réception officielle du team princier par les politiques locaux, comptabilise plus d’un millier de vues. Le déhanché du prince Logan 1er n’y est peut-être pas pour rien.