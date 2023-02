Sans club depuis son licenciement de Seraing, José Jeunechamps succède à Christian Bracconi à la tête de Virton

La patience de Flavio Becca a fini par atteindre ses limites. En effet, après le revers concédé à Bruges, le 11e de la saison, Christian Bracconi a pris la porte. Une décision qui était finalement dans l’air du temps vu le manque de résultats de l’équipe.

Sans entraîneur principal, les dirigeants n’ont pas tardé à se retourner. En effet, le club a organisé ce mardi peu après midi une conférence de presse pour nommer le successeur du technicien corse. Et l’heureux élu est José Jeunechamps

La tâche du nouvel entraîneur de Virton ne sera pas simple. Il devra, d’une part, stabiliser un secteur défensif qui souffle le chaud et le froid. Et, d’autre part, redynamiser un secteur offensif qui peine clairement à convaincre cette saison. Il reste 11 matchs désormais à José Jeunechamps pour réussir le pari de sauver Virton en D1B. Sa mission commencera ce dimanche (16h) par un match à six points avec la réception des Jong Genk.