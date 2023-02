Deux hommes interpellés à Liège pour des vols avec effraction dans des véhicules

Lundi, un témoin a contacté les forces de l’ordre, aux alentours de quatre heures du matin, en indiquant que deux personnes étaient en train de commettre un vol avec effraction dans une voiture stationnée rue Léon Frédéricq, à Liège.

Rapidement, la police est intervenue sur place et a arrêté deux hommes en séjour illégal et âgé de 29 et 23 ans. En outre, ils ont pu relier les deux suspects à trois autres faits perpétrés sur le quai de la Boverie. En effet, là, trois vitres de voitures avaient été brisées. C’est le sang présent sur les véhicules touchés qui a permis de faire le lien avec les deux suspects puisque l’un d’eux était blessé au niveau de la main.