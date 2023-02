Carlsberg met en garde: vous pourriez boire moins de bière en 2023 à cause d’une hausse de leurs prix

C’est ce que le rival d’AB InBev a déclaré mardi lors de la présentation de ses résultats annuels pour 2022. Le brasseur de Carlsberg, Tuborg et Grimbergen, entre autres, prévoit que le bénéfice d’exploitation de cette année sera entre 5 % inférieur et 5 % supérieur à celui de 2022. L’entreprise évoque des incertitudes telles que la guerre en Ukraine et la reprise du covid en Chine. En outre, le cadre supérieur Cees ’t Hart s’attend à une augmentation des coûts. Il prévoit de les compenser, entre autres, par des augmentations de prix et des réductions de coûts. Mais ’t Hart met également en garde : « Alors que la bière a été une catégorie de consommation résiliente dans le passé, la hausse des prix combinée à une inflation généralement élevée pourrait avoir un impact négatif sur la consommation de bière dans certains pays, et notamment en Europe », dit-il.

L’année dernière, Carlsberg a vendu plus de bière et d’autres boissons qu’en 2021, avec une croissance de 5,7 %, et a combiné cela avec des prix plus élevés. Cela s’est traduit par des ventes de 70 milliards de Couronne danoise (9,4 milliards d’euros), soit un sixième de plus qu’en 2021, et un bénéfice d’exploitation avant éléments exceptionnels de près de 11,5 milliards de couronnes. Carlsberg a toutefois annoncé une perte nette de plus de 1 milliard de couronnes, en raison d’une dépréciation de 10 milliards de couronnes de ses activités en Russie. Carlsberg veut s’en séparer.

La bière belge Grimbergen, entre autres, a enregistré de bons résultats, avec une croissance de 11 % en volume. « Cette évolution est principalement due à une bonne croissance en France, le plus grand marché de la marque », indique un communiqué de presse. « Les volumes ont également augmenté dans des pays comme l’Italie, la Lituanie et la Suisse, tandis que des volumes plus faibles ont été enregistrés sur des marchés comme l’Ukraine et le Danemark. »