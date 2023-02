Nouveauté chez Colruyt: l’enseigne lance un concept qui pourrait vous faciliter la vie

Le concept Spar For You est une combinaison de shopping et de restauration. « Il s’agit d’un concept de restauration 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui répond aux besoins changeants d’aujourd’hui, tels que le travail flexible, le travail en équipe et la consommation « sur le pouce » des consommateurs », explique Colruyt. Les entreprises clientes peuvent choisir d’installer un coin repas, une supérette et/ou des réfrigérateurs intelligents. Selon le groupe, depuis la pandémie de corona et la crise économique, les entreprises cherchent des moyens de proposer une restauration d’entreprise rentable. De plus en plus de personnes travaillent régulièrement à domicile, et la restauration traditionnelle – avec un déjeuner frais à heures fixes – est donc moins demandée. De plus, avec le concept « on-the-go », les employés ont le choix de consommer leur repas au travail, sur la route ou à la maison. La supérette offre également la possibilité d’acheter des produits non alimentaires.