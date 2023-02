Les incendies et les ambulances, ça vous parle? Les pompiers de Bruxelles recrutent!

Les Pompiers de Bruxelles lancent une nouvelle campagne de recrutement. « Nous sommes à la recherche, principalement, de femmes et de jeunes Bruxellois ‘Mens sana in corpore sano’ », expliquent-ils par voie de communiqué.

Le CAF est exigé pour pouvoir participer aux épreuves de sélection pour le recrutement de personnel opérationnel des différentes Zones de Secours, la Protection Civile et les Pompiers de Bruxelles.

La campagne se déroule, entre autres, sur les réseaux sociaux (TikTok, Meta, YouTube) et le but recherché est de diversifier le SIAMU. Les publics cibles sont donc, principalement, les femmes et les jeunes Bruxellois.