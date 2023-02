Enodia remet un avis conforme pour le rachat de Win par NRB

« Cette décision clôture un processus de consultation du marché ouvert et transparent initié par Nethys en juin 2022 au terme duquel l’offre de la société NRB a été jugée la plus intéressante », commente Enodia.

L’opération porte à la fois sur les activités de Win, ainsi que celles de son data center (Wallonie Data Center) et de son immobilière (Phenix Data Center) sis à Villers-le Bouillet.

L’intercommunale se réjouit de cet accord qui participe à « la poursuite du développement du secteur ICT wallon et par lequel NRB apporte un ensemble de garanties en termes de soutien et de poursuite de la croissance de la société Win, (mais également en termes) d’emplois et de localisation du siège de la société ».