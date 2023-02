La Wallonie apporte un soutien financier à 19 services de santé verviétois

Le dispositif européen « REACT-EU » vise à apporter un soutien financier pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie Covid-19 et ses conséquences sociales. Il ambitionne aussi de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. L’un des objectifs cibles est l’acquisition d’équipement et de matériel destinés aux services de santé, en vue de pallier les effets de la crise et de rendre ces acteurs plus résilients pour le futur, en cas de nouvelles épidémies.

Suite à un appel à manifestation lancé par l’Agence pour une vie de qualité (AviQ), le gouvernement wallon vient de valider la liste des 345 établissements, maison de repos et centres hospitaliers qui bénéficieront de ce soutien pour un montant total de plus de 35 millions d’euros. 19 établissements sont concernés en région verviétoise, quatre hôpitaux et quinze maisons de repos.

Les hôpitaux :

> Centre Hospitalier Chrétien, Heusy ; > Clinique psychiatrique des frères Alexiens, Henri-Chapelle ; > Clinique Reine Astrid, Malmedy ; > Centre hospitalier spécialisé « l’accueil », Lierneux. Les maisons de repos : > Résidence CHC, Baelen ; > Maison Sainte-Joséphine, Theux ; > Résidence Bon Air, Polleur ; > Château Sous-Bois, Spa ; > Résidence Les Cheveux d’Argent, Jalhay ; > Seigneurie Le Grand Cerf, Spa ; > Résidence CHC, Heusy ; > Le Couquemont, Dison ; > Sainte-Elisabeth, Herve ; > Résidence Ferdinand Nicolay, Stavelot ; > Résidence La Barcarolle, Verviers ; > Résidence Saint-Joseph, Verviers ; > Résidence La Lainière, Verviers ; > Les Jardins d’Elisabeth, Sourbrodt ; > Résidence Leonardo da Vinci, Welkenraedt Lire aussi Il publie de faux avis négatifs sur un commerce de Theux pour lui nuire: il était loin d’imaginer ce qu’il allait déclencher Grâce à ce nouveau financement, les structures pourront prochainement acquérir du matériel ou mener des travaux d’infrastructures afin de répondre à leurs besoins en cas de nouvelles crises sanitaires. En termes d’infrastructures, ces financements permettront notamment d’aménager des accueils pour mieux gérer les flux d’entrées/sorties et des salles d’attente, de revoir l’infrastructure de certains laboratoires pour permettre la réalisation des analyses PCR, d’aménager des unités de soins en unités d’infectiologie avec des chambres adaptées ou encore de mettre sur pied des espaces de détente pour le personnel (salles de relaxation, salles de sport, etc.). Au niveau du matériel, cette nouvelle enveloppe permettra en outre d’installer davantage d’appareils certifiés pour désinfecter les chambres, d’acquérir du matériel complémentaire d’oxygénothérapie, de ventilation, etc.