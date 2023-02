Retour du gel et de la neige sur nos routes: les services d’épandage sont «sur le pied de guerre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec le retour du froid, les services d’épandage ont à nouveau été sollicités cette nuit et ce matin. En dix heures, un peu moins de 30 sorties ont été enregistrées au niveau du SPW. « Nous avons entre 20 et 25 sorties en préventif et quatre en curatif, notamment sur Florenville et Bastogne », indique Sarah Pierre, porte-parole.

Les sorties de ce matin concernent toutes les régions : Floreffe, Spy, Bouge, Neufchâteau, Huy Anderlues, Charleroi…