Ses voisins garent systématiquement leur camionnette dans son allée pour la décharger et bloquent son garage, elle finit par trouver une solution au problème: «Est-ce moi qui suis mesquine?»

Les conflits de voisinage ne sont pas rares et, pour cette maman, il s’agit d’un problème de stationnement. En effet, ses voisins se garent systématiquement dans son allée pour décharger leur camionnette, et ce, sans avoir demandé la permission. Il est même arrivé que la maman ne puisse pas se garer dans son propre garage en raison de leur présence.

Elle a donc partagé son expérience sur le forum Mumsnet. Dans son message, elle explique que la situation la « dérangeait vraiment » et l’avait même empêchée de se garer dans sa propre allée. « Il y a beaucoup de places de stationnement dans la rue, mais ils ont commencé à se garer sur mon allée pour décharger leur camionnette », relate-t-elle. « Je ne me gare généralement pas sur mon allée pendant la journée, mais cela m’embête vraiment qu’ils n’aient pas demandé, et qu’ils continuent à s’y garer et à bloquer mon garage. »