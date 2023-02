Le projet «bis» de 4 éoliennes à Chastrès sera bientôt à l’enquête publique

À Chastrès, dans la commune de Walcourt, un projet éolien « bis » avance petit à petit. Il est porté par les sociétés Windvision et New Wind. Il consiste en l’installation et l’exploitation de quatre éoliennes d’une puissance maximale totale de 15,2 MW, d’une cabine de tête, de l’aménagement de chemins d’accès et aires de montage, et la pose de câbles électriques. L’ensemble serait installé au nord de l’extension prévue du zoning de Chastrès.

Ce projet sera à l’enquête publique à partir du lundi 20 février et jusqu’au mercredi 22 mars.