Deux hommes condamnés à la prison pour un vol à main armée au domicile de Mark Cavendish

Portant des cagoules, ils ont fait irruption le 27 novembre 2021 vers 2h30 du matin dans la maison de Cavendish où celui-ci dormait à l’étage avec sa femme Peta et leur enfant, a-t-on appris lors du procès qui s’est tenu à la Chelmsford Crown Court.

Mme Cavendish a déclaré que le cambriolage avait « transformé un foyer familial aimant en un rappel constant de la menace et de la peur ». Au début d’une nouvelle grossesse, Peta Cavendish a ajouté qu’au lieu « d’être heureuse et excitée », elle avait vécu « une période de stress et d’inquiétude ». Elle a encore précisé au procès qu’elle avait recouvert son enfant de trois ans, qui était dans le lit avec elle, d’une couette pour qu’elle ne puisse pas voir ce qui se passait.

Deux montres de marque Richard Mille, dont le champion et son épouse étaient les ambassadeurs, d’une valeur de 335.000 et 450.000 euros figuraient parmi les objets dérobés.

Romario Henry, 31 ans, a été condamné mardi à 15 ans de prison. Ali Sesay, 28 ans, a écopé de 12 ans de prison.

Le juge David Turner KC, qui a condamné les deux hommes, a déclaré : « Il s’agissait d’un grave crime organisé. Il ne s’agissait pas d’un cambriolage domestique banal commis par des amateurs opportunistes. Il s’agissait d’un crime planifié, ciblé, orchestré, impitoyable, visant un sportif de renommée internationale et sa femme ».