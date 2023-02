Un nouveau constructeur chinois arrive en Europe

Le rythme d’arrivée des constructeurs chinois en Europe s’accélère, et il faudra bientôt compter avec XPeng, qui va commercialiser sa berline P7 et son SUV G9 sur le Vieux Continent. Fondée en 2014, la marque s’était jusqu’ici concentrée sur son marché domestique, où elle propose une gamme de quatre modèles. La P7 se présente comme une concurrente directe de la Tesla Model S. Elle sera disponible en deux niveaux de puissance : 267 ch pour la version à roues arrière motrices et 430 ch en traction intégrale. L’autonomie annoncée est de 576 km pour la première et 505 km pour la seconde, avec un temps de charge de seulement 29 minutes pour remplir 80% de la batterie.

Recharge en 20 minutes

Le G9 est un grand SUV de 4,9 mètres qui entend s’attaquer notamment au Range Rover. Il sera disponible en deux versions à roues arrière motrices et une déclinaison 4x4 forte de 551 ch. Le G9 est capable d’encaisser une charge jusqu’à 300 kW, ce qui lui permet de récupérer 80% d’autonomie en seulement 20 minutes !