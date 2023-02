Rénovée, la piscine de Florennes rouvrira le 6 mars: «Les clubs, ASBL et écoles seront invités pour une visite préalable» (photos)

« C’est avec beaucoup de joie et une pointe d’émotion que je vous annonce la fin des travaux de la piscine de Florennes », a-t-il communiqué. « Un chantier qui a demandé du temps et du talent avant d’arriver dans les délais à ce résultat final. Un système de cogénération et une isolation refaite parfaitement nous rapprochent d’un bâtiment passif. Nous prévoyons l’ouverture officielle le lundi 6 mars prochain. Les clubs, ASBL et écoles seront invités pour une visite préalable la dernière semaine des vacances de Carnaval. »