La ponctualité des trains de la SNCB est restée inférieure à 90% en janvier

Au cours du mois de janvier 2023, le taux de ponctualité des trains de la SNCB était de 89,1%. Cela signifie que plus d’un train sur dix est arrivé à Bruxelles ou au terminus à l’heure ou avec six minutes de retard maximum. Les trains ont donc été plus ponctuels qu’en décembre 2022 où ce taux n’était que de 84,8%. En revanche, la situation s’est détériorée par rapport à janvier 2022 où 93,6% des trains étaient à l’heure. Pour toute l’année 2022, le taux de ponctualité était de 89,2%, plongeant sous la barre des 90% pour la première fois depuis 2018.

En outre, 3.026 trains ont été complètement ou partiellement annulés en janvier, soit 3,1% de l’ensemble des convois. En 2022, ce taux s’élevait à 5,7% en décembre contre 2,8% en janvier. Par ailleurs, plus de 44.000 trajets ont par ailleurs été annulés l’an dernier.