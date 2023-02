Nouveauté à Liège: les voitures partagées en libre-service «Poppy» font leur apparition!

À l’instar d’autres grandes villes telles que Bruxelles, Anvers, Malines, Gand et les aéroports belges, Poppy Mobility étend son service à Liège et ce, dès aujourd’hui. Tel que mentionné dans le Plan Communal de Mobilité de la Ville de Liège, le développement des offres d’autopartage permet, entre autres, d’engager un processus de réduction du taux de motorisation des ménages. En effet, considérant qu’une voiture particulière est stationnée inutilement 95% du temps au sein de l’espace public, le partage d’une même voiture entre plusieurs usagers permet d’optimiser son utilisation.

Un système simple

Le service proposé par Poppy Mobility est composé de véhicules partagés disponibles en libre-service, fonctionnant avec une application mobile d’où les utilisateurs peuvent réserver leur trajet, déverrouiller leur véhicule et commencer leur voyage. Le système fonctionne avec un prix par minute, par heure ou par journée. Le carburant, le parking, l’assurance et la maintenance sont inclus dans ce prix. « Cette solution vient compléter l’offre multimodale qui existe sur le territoire liégeois. Ces véhicules s’inscrivent comme un maillon supplémentaire dans la chaîne d’une mobilité plus flexible et accessible à tout un chacun », explique l’Echevin de la Mobilité, Gilles Foret.