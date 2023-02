Oliver, neuf mois, décède tragiquement après s’être étouffé à la crèche: «Le meilleur bébé dont vous puissiez rêver»

La tragédie a eu lieu dans le Kent en septembre 2021 : Oliver, neuf mois, s’étouffe avec de la nourriture à la crèche. Six jours plus tard, il décède des suites d’une lésion cérébrale et d’une crise cardiaque à l’hôpital.

Après l’enquête, il a été établi que la crèche, qui a fermé définitivement, n’était pas responsable du drame. Cependant, Zoey, 32 ans, et Lewis, 37 ans, ont demandé que la décision soit réexaminée, rapporte le Mirror.

« Bien que l’enquête initiale ait conclu que les politiques et procédures de la crèche étaient ‘de mauvaise qualité et incohérentes’, aucune responsabilité pour la mort tragique et évitable de notre fils ne prévaudra pour le moment », ont-ils publié sur le site de la Fondation Oliver Steeper. « Nous sommes extrêmement déçus et choqués par la décision initiale, mais nous sommes loin d’être découragés », ont-ils ajouté.

Le couple, qui a depuis eu un autre enfant, se dit reconnaissant d’avoir « une autre chance » d’être parent mais reste déterminé dans sa campagne contre l’assouplissement des ratios puéricultrices-enfant dans les crèches, prévu au Royaume-Uni. « Après avoir perdu Oliver dans les premières années, nous pensons qu’il est maintenant de notre devoir de protéger les autres enfants des personnes qui tentent de remanier le secteur », a déclaré le papa d’Oliver.