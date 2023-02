Au Standard, Steven Alzate a déjà pris la place de Nicolas Raskin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Homme du match, et de loin, Steven Alzate a placé la barre un cran plus haut samedi, face au Cercle de Bruges. Proche de son « meilleur niveau », on ose en tout cas le croire, celui qu’il promet à tous les supporters depuis quelques semaines et que Ronny Deila, témoin privilégié au Sart Tilmant, ne cesse de nous vanter.

Le médian colombien (né à Londres) semble définitivement s’être adapté à cette position axiale, plus défensive, aux côtés d’un William Balikwisha qui, lui, alterne le chaud et le froid (comme ce fut le cas à Bruges). En usant d’une qualité technique bien au-dessus de la moyenne, mise au service du collectif dans un secteur de jeu où il est devenu ces dernières semaines le véritable patron. « Malgré son jeune âge, il a déjà beaucoup d’expérience », se réjouit son coach à Liège, qui entend bien profiter de ce vécu en Angleterre (51 matches avec Brighton).