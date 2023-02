Mondiaux de ski alpin: Alexis Pinturault sacré champion du monde du combiné comme en 2019

Le Français de 31 ans, qui skiait dans sa station, enlève son second titre mondial en combiné après celui de 2019 à Are, en Suède. Il n’avait plus gagné sur le cirque blanc depuis son succès dans le slalom géant des finales de la Coupe du monde de Lenzerheide le 20 mars 2021.

Meilleur chrono du Super-G, le matin, Pinturault a réussi à conserver sa première place à l’issue de la manche de slalom au début de l’après-midi. Il devance au classement final de 10/100e le tenant du titre Marco Schwarz. L’Autrichien était en tête dans le dernier intermédiaire du slalom avant de commettre une grosse erreur. Il y a deux ans à Cortina, Schwarz avait battu Pinturault de 4/100e pour enlever le titre mondial. La médaille de bronze est revenue à un autre Autrichien Raphael Haaser, frère de Ricarda la médaillée de bronze lundi dans le combiné féminin, troisième à 44/100e.

Pinturault avait signé le meilleur chrono du Super-G en 1 : 08.25. Il avait devancé de 6/100e Schwarz et de 14/100e Haaser.

Le combiné ne figure plus au programme de la Coupe du monde depuis la saison 2020-2021. Pinturault a remporté auparavant quatre globes de la discipline et 10 victoires en Coupe du monde.

Plusieurs skieurs ont renoncé au slalom après un Super-G décevant. Parmi eux figuraient deux spécialistes des épreuves de vitesse Vincent Kriechmayr (4e à 58/100e) et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (7e à 1 : 05), vice-champion olympique du combiné à Pékin l’an dernier. Ils avaient, il est vrai, peu de chances de remonter leur retard dans le tracé technique de l’après-midi. Marco Odermatt, le Suisse leader de la Coupe du monde, a lui manqué une porte dans le super-G.

Aucun Belge n’a participé à cette épreuve. Armand Marchant s’était classé à la 15e place dans cette discipline aux Mondiaux de Cortina en 2021.