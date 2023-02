«On avait bu tous les deux»: Emilio frappe sa compagne à La Louvière, il obtient une mesure de faveur

En septembre 2020, Emilio entretenait un certain nombre de mauvaises habitudes : alcool, cocaïne, cannabis… Il était du genre plutôt jaloux aussi. Le soir du 19 septembre, il a frappé sa compagne au cours d’une dispute : « Elle m’a frappé, j’ai riposté et je lui ai mis deux grosses gifles ». La victime évoquait, elle, une scène bien plus sérieuse, avec tentative d’étranglement à mains nues puis d’étouffement à l’aide d’un coussin. Ils ont malgré tout poursuivi la vie commune durant quelques mois encore.

Devant le tribunal, le jeune homme était en aveux : « Je regrette. C’était une scène inacceptable ». Aujourd’hui, il travaille sur ses addictions : il a complètement cessé de consommer de la cocaïne, il boit de manière très raisonnable et diminue sa consommation de cannabis. Son avocate, Me Notebaert, avait insisté pour qu’on « ne le réduise pas à cette scène et à cette unique explosion de violence ». Ajoutant : « Il ne s’agit pas d’un homme qui a l’habitude de frapper ses compagnes ». Elle avait donc plaidé une suspension probatoire du prononcé. Le tribunal s’est rangé à ses arguments.