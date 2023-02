3.100 entreprises ont quitté Bruxelles pour s’établir ailleurs

En 2021, près de 2.100 entreprises sont venues s’installer à Bruxelles et un peu plus d’une entreprise « entrante » sur deux provient du Brabant flamand ou wallon. Par contre, 3.100 entreprises ont quitté la région bruxelloise pour s’établir ailleurs en Belgique dont deux sur trois ont opté pour le Brabant. La plupart des entreprises qui ont déménagé ne se sont donc pas trop éloignées de leur point de départ.

Il n’est pas rare qu’une entreprise quitte Bruxelles pour s’établir ailleurs. Les Brabants flamand et wallon « se taillent la part du lion, comme point d’arrivée… ou de départ », ressort-il de la brochure Mini-Bru 2023 diffusée mardi par l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (Ibsa).

« Cela montre que l’aire de fonctionnement économique de la Région bruxelloise dépasse la frontière administrative des 19 communes bruxelloises et que les liens sont les plus forts avec les zones les plus proches de cette frontière, en l’occurrence les deux Brabants », analyse l’Ibsa.