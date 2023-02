«J’ai sauté dans ma voiture, j’ai roulé 23 heures…»: Patrick Duffy («Dallas») évoque sa rencontre avec Linda Purl, son nouvel amour

« Après avoir fait le deuil de la mort de ma femme, je me suis dit que j’allais avoir une jolie fin de vie, avec du travail et mes enfants et petits-enfants autour de moi. J’étais bien, mais je n’étais pas excessivement heureux. Il me manquait une stimulation. Mais début 2020, je rencontre Linda (Purl, actrice vue notamment dans « Happy Days » ou, plus récemment, « Homeland »), que je ne connaissais que de nom. Elle me dit être la meilleure amie de Richard Thomas, avec qui j’ai fait une pièce de théâtre à Londres il y a longtemps. Peu après, je reçois une photo d’elle et lui qui répètent un spectacle à Broadway », nous confie Patrick Duffy.

Lire aussi Arnold Schwarzenegger impliqué dans un accident avec un vélo: voici ce qu’il s’est passé

Vient alors le confinement : « Je m’isole dans mon ranch de l’Oregon et elle, dans sa maison du Colorado. Mais on continue à communiquer, d’abord une fois tous les quinze jours, puis chaque semaine, puis plusieurs fois par semaine, puis tous les jours, et enfin, on s’appelle sur FaceTime et Zoom. Nos conversations sont de plus en plus profondes et on est connectés comme si on était ensemble depuis des années. Après trois mois, je suis certain que je ressens plus que de l’amitié pour elle, et elle me confie que c’est réciproque. C’est là que je lui dis : ‘Je n’ai pas le covid, toi non plus, voyons-nous !’ Et là, je saute dans ma voiture, je roule vingt-trois heures, j’arrive à sa porte et je lui demande « Est-ce que je peux t’embrasser ? » Elle répond oui, et on ne s’est plus quittés depuis. » En voilà une belle histoire d’amour…