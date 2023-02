Manchester City exclu de la Premier League? Les clubs du «Big Six» font pression pour que les Skyblues soient sanctionnés le plus sévèrement possible!

Manchester City est plus que jamais au cœur de la tempête. Accusés de plus de 100 infractions au règlement du Fair-Play Financier entre 2009 et 2018, les Skyblues risquent de très lourdes sanctions, telles qu’un retrait de points, voire même une exclusion de la Premier League.

Lire aussi Manchester City en pleine tempête

Sky Sports annoncent d’ailleurs que même les membres du « Big Six » de Premier League, à savoir Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United et Tottenham, feraient pression pour que les Cityzens soient sanctionnés le plus sévèrement possible. Selon le média anglais, les clubs de Premier League penseraient que certaines sanctions évoquées, telles que le retrait de certains titres ou de grosses amendes, n’auraient pas beaucoup d’effet si Manchester City venait à être reconnu coupable de ses infractions.

Pour rappel, une commission indépendante de la Premier League va désormais se pencher sur le dossier et dévoilera sa sanction au terme des audiences qui se dérouleront à huis clos.