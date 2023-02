Özgul a perdu une partie de sa famille en Turquie: «Le pire c’est qu’on ne peut rien faire à part envoyer de l’argent»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une importante communauté turque vit en région verviétoise. Inutile donc de dire qu’ils sont nombreux à être particulièrement affectés par le séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie, dont l’épicentre se trouvait à Gaziantep et qui a fait des milliers morts.

Özgul Insan habite à Verviers depuis 3 ans. « On m’a téléphoné à 4 heures du matin pour me dire que toutes les maisons d’Iskenderun étaient détruites. La personne qui me téléphonait m’a aussi dit que deux de mes cousins n’avaient pas pu être sortis vivants des décombres ». Son neveu, par contre, a eu plus de chance. Il a pu être extrait des gravats, mais est à l’hôpital aux soins intensifs ».