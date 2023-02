Augmentation significative du chiffre d’affaires pour les boutiques en ligne pendant les soldes de janvier

Mollie est un pionnier du secteur des paiements et l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide d’Europe. Fondée en 2004, la société aide les entreprises de toutes tailles à se développer et à croître grâce à un financement rapide et flexible et à une solution de paiement facile à utiliser et offrant de multiples méthodes de paiement. La mission de Mollie est de simplifier les services financiers complexes pour devenir le prestataire de services financiers le plus apprécié au monde.