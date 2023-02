Après 3 ans de recherche, l’association Les Anges de Mons a trouvé un local pour accueillir ses bénéficiaires

Le bâtiment est installé à Hyon, non loin de la friterie M’biau et m’belle, dans l’ancienne gare de Hyon-Ciply. Cela faisait quelques mois que l’ASBL avait visité les lieux, ici, c’est désormais officialisé. Le local a été trouvé avec la Ville de Mons. « Auparavant, nous ne pouvions déposer qu’un petit stock à l’Escale, mais des travaux y sont prévus, du coup, nous recherchions de plus belle », explique Mohamed Aftouh.