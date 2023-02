Le salon de coiffure de Christine vandalisé à Templeuve: un produit graisseux projeté sur la façade, «je n’ai de soucis avec personne»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dimanche après-midi, un acte de vandalisme a été commis sur la façade du salon de coiffure Coif’Actuel, rue de Tournai à Templeuve. « Mon salon de coiffure se trouve à front de rue alors que mon habitation se trouve à l’arrière. Ce dimanche après-midi, mon mari est allé au foot et quand il est rentré avec notre fils, ils m’ont demandé si j’avais fait les carreaux car tout était mouillé. Je leur ai dit que non et quand je suis sortie voir, tout était gras, il y avait des projections de liquide graisseux sur la façade, l’appui de fenêtre, les trottoirs, les marches. Je ne sais pas exactement quelle substance c’était, mais on aurait dit de l’huile », déplore Christine, patronne de Coif’Actuel.

Le couple a retrouvé une bouteille non loin de là.