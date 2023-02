Expositions, nouvelles expériences, nouveaux espaces, rencontres...: 2023, une année riche en nouveautés à Nausicaá

Destinée au grand public, Océan invite les visiteurs à découvrir l’océan et le patrimoine maritime français et européen. Grâce à une scénographie immersive et visuelle unique, le visiteur est transporté au cœur de l’océan. Son rôle dans l’histoire, la culture et l’identité des sociétés européennes, mais aussi les fonctions essentielles qu’il joue pour le commerce, l’énergie, le climat et les équilibres naturels de notre planète y sont dévoilés de manière accessible, pédagogique et ludique.

Un projet réalisé dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne en partenariat avec le Ministère de la Mer et la Plateforme Océan et Climat dont Nausicaá est membre. Christine Causse, Conseillère scientifique de Nausicaá a assuré la programmation scientifique de cette exposition immersive. Après plusieurs villes étapes, ce dispositif immersif unique en Europe, sera visible à Nausicaá dès le mois de Février 2023.

A partir de mi-février 2023 – dans le hall de Nausicaá

En juin, Nausicaá lance le Mois de l’Océan : 30 jours pour fêter l’Océan et s’engager pour sa préservation !

Nausicaá célébrera l’Océan tout au long du mois de juin et en particulier le 8 juin, Journée Mondiale de l’Océan reconnue par les Nations Unies.

Parce que nous sommes tous concernés et parce qu’il y a urgence à se mobiliser, Nausicaá proposera une programmation spécifique tout au long du mois de juin.

Conférences avec des acteurs engagés pour l’Océan tels que le producteur sous-marin

René Heuzey et l’explorateur-photographe Alexis Rosenfeld, concerts, théâtre ou encore concours de chefs avec le programme Mr.Goodfish : le mois de juin sera rythmé par de nombreux événements pour s’engager à la protection de l’Océan.LES NOUVELLES EXPÉRIENCES À VIVRE À NAUSICAÁ

La visite guidée “Les requins de Nausicaá”

En février 2023, Nausicaá proposera une nouvelle visite thématique à ses visiteurs sur une espèce emblématique mais tellement méconnue et surtout menacée : le requin ! Durant 1h30, un médiateur accompagnera les visiteurs pour une promenade commentée au plus près de ces seigneurs des mers dont 6 espèces sont présentes à Nausicaá. Cette visite sera l’opportunité de découvrir leur mode de vie et leur rôle essentiel pour la bonne santé des écosystèmes ainsi que les actions de préservation et de conservation menées par l’équipage de Nausicaá.

La nouvelle expérience « Dans les pas d’un soigneur »

Après le produit « Visite des coulisses » en 2019, Nausicaá lance « Dans les pas d’un soigneur » : une nouvelle expérience immersive pour vivre une demi-journée privilégiée avec les soigneurs et les animaux de Nausicaá.

UN NOUVEL ESPACE INEDIT DÉDIÉ AUX JEUNES GÉNÉRATIONS

En septembre, Nausicaá inaugurera un nouvel espace dédié à la sensibilisation et à l’éducation des plus jeunes générations

Les enfants sont les acteurs des changements de demain et représentent un grand espoir pour notre Planète bleue. Pour eux, Nausicaá a imaginé un nouvel espace de plusieurs centaines de m2 en collaboration avec ses partenaires éducatifs notamment le Ministère de l’Education Nationale et l’ADEME.

Reconnu « Site d’excellence pour l’éducation à l’environnement marin » par l’UNESCO, Nausicaá accueille en moyenne 150 000 visiteurs scolaires par an et de très nombreuses familles en visite. Conçu pour les enfants dès le plus jeune âge, ce nouvel espace fera la part belle à l’expérimentation et à la découverte scientifique et aux dernières techniques de médiation éducative.

Et toujours, l’expérience de réalité augmentée GRAND LARGE

Nausicaá a dévoilé en juin 2022, GRAND LARGE, une expérience immersive en réalité augmentée, coproduite avec le studio SAOLA.

Installés sur les gradins devant la grande baie, les visiteurs partent à la découverte du vaste monde de la Haute Mer pendant 10 minutes, équipés de lunettes de réalité augmentée HoloLens 2 de Microsoft. Les spectateurs croisent le chemin d’espèces extraordinaires mais aussi fragiles et ont la possibilité d’interagir avec elles.

Depuis son lancement le 4 juin 2022, cette expérience immersive et sensorielle en réalité augmentée a fait voyager plus de 55 000 visiteurs à la rencontre des géants des mers.

L’aventure Océan à Nausicaá s’annonce riche en 2023 !