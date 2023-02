Dans la forme de sa vie à Naples, l’ancien attaquant du SC Charleroi Victor Osimhen bat un improbable record de Cristiano Ronaldo! (vidéo)

Plus rien n’arrête Victor Osimhen ! Auteur de 16 buts et 4 assists en 17 matches de Serie A, l’ancien attaquant du Sporting de Charleroi est dans la forme de sa vie et il l’a encore prouvé ce week-end, avec un doublé inscrit à La Spezia.

Déjà dans le viseur des plus grands clubs européens, Osimhen s’est même offert un record qui appartenait à Cristiano Ronaldo sur le deuxième but napolitain. L’attaquant de 24 ans a sauté à 2m58 du sol pour marquer de la tête. Ce qui lui a permis de battre pour deux petits centimètres l’ancien record de Cristiano Ronaldo (2m56), réalisé en 2019 contre la Sampdoria.