Une soirée spéciale sur l’alimentation durable à Namur ce mercredi

Ce mercredi 8 février de 19h à 21h, à la Bourse, le Conseil Agroalimentaire Durable Namurois présentera son travail au public à l’occasion d’une soirée de rencontre et de débats.

« La Ville de Namur s’est dotée en juin 2020 d’un Conseil agroalimentaire durable namurois dont l’objet est de l’accompagner dans la mise en œuvre d’une politique agroalimentaire plus durable », communiquent les instances communales. « Cette assemblée, composée de personnes issues de la production, la transformation, la distribution ainsi que les consommateurs et les consommatrices, les pouvoirs publics, les personnes travaillant dans le secteur associatif, de la recherche ou encore de l’éducation, souhaite faire connaître aux citoyennes et citoyens namurois ses travaux et avancées. Elle le fera donc à l’occasion de cette soirée-bilan au cours de laquelle seront présentées les recommandations des groupes de travail à travers 6 fiches actions que la Ville traduit ensuite dans ses actions. »