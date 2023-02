Victoria, 37 ans et maman de deux enfants, est atteinte d’un cancer incurable: «Chaque fois que je vois leurs visages heureux, je réalise pourquoi je dois me battre aussi fort que possible»

Victoria Baillon, 37 ans, de Hazlemere, Buckinghamshire, se bat pour prolonger sa vie avec un cancer de stade 4 afin d’avoir plus de temps avec ses deux enfants, Austin, huit ans, et Eva, six ans.

« Mes enfants sont tout mon monde, je les adore tellement », témoigne-t-elle au Mirror. « Chaque fois que je vois leurs visages heureux, ils me font me sentir tellement aimée et je réalise pourquoi je dois me battre aussi fort que possible et rester déterminée. »